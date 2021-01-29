Haber: N. Halid Altundal

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan; Türk milletinin binlerce yıllık tarihi ve Ülkü Ocaklarının mazisinden özenle seçilmiş 816 kelimenin olduğu Ocaktabul oyunu gençlerle buluşmaya hazırlanıyor.

“OCAKTABUL OYNARKEN ÖĞRETİR”

Kutu oyunuyla alakalı açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan ‘Ocaktabul’ kutu oyunu 1 Şubat'tan itibaren Türk Gençliğine sunulacaktır. Türk gençliğinin gelişimine katkıda bulunmak için üretilmiş, Ocaktabul oyunu, Ülkü Ocaklarında yetişen gençlere ve Türk Gençliğine, Türk Milletinin tarihi ve Milliyetçi-Ülkücü Hareketin değerlerine ait kavramları eğlenerek öğretmek için tasarlanmıştır. Ocaktabul oynarken öğretir, öğretirken eğlendirir ve bu sayede bilgileri kalıcı hale getirir” dedi.

“İL OCAKLARIMIZDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ”

Oyun hakkında bilgiler veren Akgül, “Bu oyunda sınırlı sürede çok sayıda kelime anlatmak amaçlandığından oynayan kişilerin anlatım yetenekleri gelişir. Bu sayede hitabet, belagat ve zekâ olgunlaşır. Türk Milliyetçiliğine ve Ülkücü Hareketin fikir deryasına ait kavramlar ülkücü gencin zihninde yer etmeye başlar. Yasak kelimeler aynı zamanda ana kelimeler için ipuçları niteliğindedir. Bu sayede anlatan kişi oyun oynarken bilmediği kavramlarla karşılaştığında ipuçlarından faydalanarak soru kelimesi olan kavram hakkında fikir sahibi olur. Hem ifade yeteneğinin hem bilgi düzeyinin artmasına vesile olacak bu oyun Türk gençliğinin kendini geliştirmesi için bir yapı taşı niteliğindedir. Oyunumuzun detaylarına www.ocaktabul.com.tr adresinden, teminini il ocaklarımızdan yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ VE YILDIRIM’A TEŞEKKÜR

Akgül son olarak ise şunları söyledi, “Çağımız Bilgi Çağıdır’ diyerek hedeflerimize yürürken bizlere kararlılık aşılayan, ülkücü gençliğin Yol Başçısı Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sn. Ahmet Yiğit Yıldırım'a ve ‘2023 Lider Ülke Türkiye’ bakış açısını bizlere kazandırıp geleceğe hazırlanmamızda eğitimin ve gelişimin önemini bizlere öğreten bilge liderimiz Sn. Dr. Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerimizi arz ederiz.”