HABER: FARUK ÇİDEM

15 Şubat 1999 yılında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin 18. Yılında Bolu’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Polis Özel Harekat ekiplerinin uzun süredir görev yaptığı Bolu’da, son günlerde arka arkaya yapılan terör operasyonlarının ardından şehrin önemli noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu. Ankara ve İstanbul arasında en önemli geçiş güzergahı olan Bolu’nun Dağkent mevkiinde Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle, İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Trafik ve Asayiş ekiplerinin görev aldığı uygulamada, araçlar tek tek durdurularak sürücüler ve araçlarda arama yapıldı.

Bolu’da alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Valilik, Adliye ve Ordu evi civarındaki yollar trafiğe kapatılmıştı.