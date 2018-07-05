HABER:S.Özge Yücel
Öcallar Petrol’ün düzenlediği ve birçok Bolulu ustanın katıldığı organizasyonda ustaların sık karşılaştığı problemler hakkında birçok bilgi verildi. Karşılıklı diyalog şeklinde yapılan sunumda Castrol Kıdemli Teknik Eğitmeni Kenan Eldeniz tarafından verilen bilgiler ustalar tarafından çok faydalı bulundu. Öcallar Petrol Satış Müdürü Aytaç Öcal bu tip eğitimlerin önemini vurgularken, Bolulu ustaların katılımlarından dolayı teşekkürlerini gazetemiz vasıtasıyla ilettiğini belirtti.
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