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    • Oda başkanları ödül töreninde bir araya geldi

    Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka ve Meclis Başkan YardımcısıHasan Demirdaş Kocaeli Sanayi Odası Tarafından düzenlenen Çizgi Üstünde 11. Yıl Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Törenine katıldı.

    04 Aralık 2018 Salı 11:23
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    Oda başkanları ödül töreninde bir araya geldi

    Haber: Gönül Olutürk 

    Sakarya, Yalova, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'dan oda ve borsa başkanları ile üst düzey banka yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı dabir konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük” dedi.​

    Hisarcıklıoğlu, Sektörel Performans Değerlendirme programına her sene katılmaya çalıştığını belirterek, “Zira burada çok sayıda başarı hikâyesini birden görüyorum. Bu da bana ayrı bir moral ve enerji veriyor. Sizlerin başarılarını, gittiğim 80 ilde anlatıyorum. Sizleri örnek almalarını istiyorum. Bedavadan reklamınız yapıyorum, haberiniz olsun” şeklinde konuştu.

    Beraber düşünmenin ve birlikte hareket etmenin başarıyı getirdiğine vurgu yapan TOBB Başkanı şöyle devam etti: “Kocaeli’ndeki başarının esas nedenlerinden biri bu. Kocaeli’nde tüm kurumlar ortak bir hedef doğrultusunda birlikte hareket ettiklerinden, burada hep iyi işler oluyor. Sanayide zaten Türkiye’nin göz bebeğisiniz. Kocaeli’nin ekonomisinde sanayinin payı yüzde 51. Kocaeli’nin ülkemiz sanayisine sağladığı katkı yüzde 13. Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’sini Kocaeli tek başına gerçekleştiriyor. Kocaeli, aynı zaman dış ticarette ülkelere baş tutan bir şehir. Kocaeli, dış ticaret hacmiyle dünya 58.’si. Ödediğiniz vergiyle Türkiye 2.’si, vergi tahsilat oranında Türkiye 1.’si yine sizsiniz.”

    Türk iş dünyası olarak çalkantılı bir süreçten geçildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Anadolu’da 30’ya yakın şehre giderek, üyelerinin sıkıntısını ve nabzını daha yakından tuttuklarını söyledi. Bankalar Birliği ile de Anadolu’yu dolaştıklarını belirten TOBB Başkanı, bugün onuncu toplantıyı Kocaeli’nde yaptıklarını, bu süreçte tüm sıkıntıları tek tek toplayarak, bakanlara ileterek, önlem talep ettiklerini ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Ticaret, Sanayi, Odası, Yönetim

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