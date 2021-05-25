

Haber: Okay Özcan

17 gün tam kapanma sonrası geçim sıkıntısı yaşayan esnafların başında küçük esnaflar geliyor. Yukarı çarşıda butik dükkânı olan Pakize Tanyeri 17 günlük tam kapanma sonrası kendi işyerini ve 1 Haziran’la beraber gelebilecek yeni kararları gazetemize özel demeç verdi. Dükkân sahiplerinin anlayışsız olduğundan yakınan Tanyeri, “Bir iki gün iş yapmakla iki senedir oturmak olmaz. Anlayışlı dükkân sahipleri istiyoruz. Onların da paraya ihtiyacı var evet, ama bu pandemi sürecini hep birlikte atlatmamız lazım. Bizim hafta sonları kapalı olmamız demek aylık 8 bin lira zararımız demektir. Bilmiyorum, anlatabildim mi?” diye konuştu.

Öte yandan esnaf odalarının yanlarında olmadığını dile getiren Pakize Tanyeri, “Esnaf odaları hiçbir zaman esnafın yanında değil. O zaman odalar kaldırılsın” dedi.

“NEREDEYSE ‘ÇIK, GİT!’ DİYECEK KADAR İLERİ GİTTİ”

Pakize Tanyeri, “Şimdi biz 17 gün kapandık. Esnafın 17 gündür kapalı olması demek aylık en az 15 bin lira cirosunun olmaması demek. Elektriğini, suyunu ve kirasını verememesi, çek ve senetlerini ödeyememesi demektir. Bu 17 günlük kapanma bu salgını engelleyecekse kapansın, çok güzel. Fakat eğer biz bir sosyal devlette yaşıyorsak benim elektriğimin kesilmemesi gerekiyor. Kiramın en azından yarıya indirilmesi gerekiyor. Bir esnafı kirasının yarıya indirilmesi, en azından belli bir dönem, Kovidyok olana kadar yani aşıyla birlikte sürü bağışıklığı olana kadar bize can suyu olur. Şimdi Yukarı Çarşı Esnafı olarak konuşursak, Yukarı Çarşı’da bazı duyarlı dükkan sahipleri artı bunun içinde Belediye Başkanımız Tanju Bey de dâhil, fiyatları ve kira bedellerini yarıya indirdi. Fakat beni sorarsanız, benim dükkân sahibim yarıya indirmeye yanaşmadığı gibi neredeyse ‘çık, git!’ diyecek kadar ileri gitti. Yani Yukarı Çarşı’da ben gibi en az 50-100 esnaf var. İki yıldır hazırlar bitti ve hiç iş yok. Yani günlük 35,20 ve 100 lira ile dükkânlarını kapatan esnaflar var. Ha bunların içinde ip almak isteyen, tencere tava almak isteyen ya da altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlar geliyor çarşıya. Ama onun dışında çarşı akşama kadar oturuyor. Bu pandemi döneminde esnaf özellikle Yukarı Çarşı esnafı kan ağlıyor. Ben azından bu pandemi dönemi bitene kadar, insanların yüzde 70’i aşılanana kadar kiraların yarıya düşürülmesini kesin istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR DENİZ KENARLARINDA, PARTİLER YAPIYOR”

Tanyeri devamında, “Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızdan Esnaf Odalarına bir bildiri yayımlamasını ve bunların da dükkân sahiplerine duyurulmasını istiyorum. Şunu söyleyeceğim, bize bu 2 senede ufak tefek yardımlar veriliyor ama ne dereceye kadar. Senin yıllık kiran 36 bin lira, benim iki yıllık kiram 72 bin lira. Ben bu süreçte kiralarımın hepsini cepten ödedim. Esnaf odaları hiçbir zaman esnafın yanında değil. O zaman odalar kaldırılsın. Sellerde, afetlerde ve salgınlarda devlet, sosyal devletliğini yapmalı. Esnafını, vatandaşını ve işçisini korumalı. Benim dükkânıma günde 10 kişi geliyor. Bu 10 kişi ile mi bulaşıyor bu virüs. Bunun dışında insanlar deniz kenarlarında, partiler yapıyor. Her konuda kafeler, restoranlar, esnaflar ve berberler. Biz küçük esnaf olarak bitirildik, bittik. Biz en kısa zamanda, kira, elektrik, su paralarımızın ötelenmesini, yarıya indirilmesi veya bunların yapılandırılmasını istiyoruz. Şimdi biz 1 Haziran’ı bekliyoruz. Esnafın mağdurluğunu anlatmakla bitmez. Bir iki gün iş yapmakla iki senedir oturmak olmaz. Anlayışlı dükkân sahipleri istiyoruz. Onların da paraya ihtiyacı var evet, ama bu pandemisürecini hep birlikte atlatmamız lazım. Bizim hafta sonları kapalı olmamız demek aylık 8 bin lira zararımız demektir. Bilmiyorum, anlatabildim mi?” dedi.