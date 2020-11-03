Ödemeler 5 Kasım’da yapılacak

Haber: Ceylan Beykoz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım’da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların İBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak. Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği’nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.