Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Koronavirüs sürecinde vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmak için verilen nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ile ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan bir açıklama geldi. Ödemelerin 8 Eylül itibariyle başlayacağını aktaran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını bildirdi. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak. Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.