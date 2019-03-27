Ödüller Yamaner’den

Haber: Gönül Olutürk

Bolu halkının, İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin (BAİBÜ) kurucusu, hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal’a minnet ve şükranlarını ifade etmek için her yıl Mayıs ayında düzenlediği İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda İzzet Baysal temalı kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları düzenliyor. Yarışmada dereceye girenlere ödüller veriliyor.

Bu yıl ise İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile hayırsever iş adamı Fatih Yamaner arasında düzenlenecek yarışmalar için bir protokol imzalandı. İmzalanan protokolle İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri FAY Yamaner Mücevher A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yamaner tarafından karşılanacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 13:08