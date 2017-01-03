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03 Ocak 2017 Salı
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    Şefliğini Rıfat Günen’in, sunuculuğunu ise Yasemin Çavukoğlu ve Atilla Yılmaz’ın yaptığı ve 60 kişilik dev kadrosu ile yılbaşının hemen öncesi sanatseverlerin huzuruna çıkan Bolu Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu yine muhteşem ötesi bir konser ile Sanatseverlerin gönlünü fethetti.

    03 Ocak 2017 Salı 08:31
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    Ödüllü korodan muhteşem ötesi bir konser

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Konsere;  Bolu Vali Yardımcısı  Mustafa Kemal Keskin, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı  Zerrin Biçen, Bolu Orman Bölge Müdürü  Hasan Keskin , daire müdürleri ve  çok sayıda sanatsever katıldı.

    Koro Hüzzam Faslı ile başladığı programında birbirinden kıymetli solistleri ile adeta bir Yıldızlar Geçidi izletti.  Nostaljik Yılbaşı gecelerini anımsatan  ve üç saat süren  performansı;  salonu dolduran ve ayakta izleyen 300 kişilik sanatsever topluluğu konser sonuna kadar  büyük ilgi ve beğeni ile izledi.

    Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin’in de iki şarkı seslendirdiği konserin merasim töreninde  Bolu Belediye Başkan Yardımcısı  Zerrin Biçen;  Vali Yardımcısına bir anı tabağı ve çiçek takdim ederken;  Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin de Koromuz Şefi Rıfat Günen’i  bir anı plaketi ve çiçek ile ödüllendirdi.

    Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin Yaptığı konuşmada ‘’ Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir’ çok anlamlı bu sözünü tekrar yineliyorum. ‘ Sanata ve sanatçıya daha çok önem veriniz’ Bu sözde Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük sözlerinden birisidir. Ayrıca bilindiği gibi müzik ruhun gıdasıdır. Bu anlayış içerisinde Bolu Belediyemiz Türk Sanat Müziği Korosu Şefimiz Orman Bölge Müdürlüğü’nün Şube Müdürü aynı zamanda Rıfat Günen Bey ve bir mozaik halinde gerek sazendeler, gerekse hanendeler her meslek grubundan profesöründen, öğretmenine, sanatçısına kadar bu arkadaşlarımız üç aylık bir çalışmayla, bu güzel konseri hepimize hazırlamış oldular. Bu müzik ziyafetini bize sunan Şef Rıfat Günen Beye, saz ve söz ekiplerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum.”dedi. Vali Yardımcımızın  ‘’ Mustafa Kemal Atatürk ‘’ sözü tüm seyircilerce dakikalarca alkışlandı.

    Meydan Faslı, Türk Sanat Müziği, Türk Pop Müziği, Halk Müziği disiplinlerinden oluşan repertuvar sonunda Karadeniz türkülerinden oluşan Potburiye Karadeniz Erkek Halk Oyunları Ekibi eşlik etti. Konser sonunda  koro Performansı sebebi ile dakikalarca ayakta alkışlandı. Koronun bir sonraki konseri 19 Mayıs 2017 günü gerçekleşeceği öğrenildi. Biz de Koromuzu tebrik ediyoruz.

    Anahtar Kelimeler: Şefliğini, Rıfat, Günen’in, Sunuculuğunu, Ise

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