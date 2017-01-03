Haber: Aysun BEYKOZ

Konsere; Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin , daire müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Koro Hüzzam Faslı ile başladığı programında birbirinden kıymetli solistleri ile adeta bir Yıldızlar Geçidi izletti. Nostaljik Yılbaşı gecelerini anımsatan ve üç saat süren performansı; salonu dolduran ve ayakta izleyen 300 kişilik sanatsever topluluğu konser sonuna kadar büyük ilgi ve beğeni ile izledi.

Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin’in de iki şarkı seslendirdiği konserin merasim töreninde Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen; Vali Yardımcısına bir anı tabağı ve çiçek takdim ederken; Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin de Koromuz Şefi Rıfat Günen’i bir anı plaketi ve çiçek ile ödüllendirdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin Yaptığı konuşmada ‘’ Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir’ çok anlamlı bu sözünü tekrar yineliyorum. ‘ Sanata ve sanatçıya daha çok önem veriniz’ Bu sözde Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük sözlerinden birisidir. Ayrıca bilindiği gibi müzik ruhun gıdasıdır. Bu anlayış içerisinde Bolu Belediyemiz Türk Sanat Müziği Korosu Şefimiz Orman Bölge Müdürlüğü’nün Şube Müdürü aynı zamanda Rıfat Günen Bey ve bir mozaik halinde gerek sazendeler, gerekse hanendeler her meslek grubundan profesöründen, öğretmenine, sanatçısına kadar bu arkadaşlarımız üç aylık bir çalışmayla, bu güzel konseri hepimize hazırlamış oldular. Bu müzik ziyafetini bize sunan Şef Rıfat Günen Beye, saz ve söz ekiplerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum.”dedi. Vali Yardımcımızın ‘’ Mustafa Kemal Atatürk ‘’ sözü tüm seyircilerce dakikalarca alkışlandı.

Meydan Faslı, Türk Sanat Müziği, Türk Pop Müziği, Halk Müziği disiplinlerinden oluşan repertuvar sonunda Karadeniz türkülerinden oluşan Potburiye Karadeniz Erkek Halk Oyunları Ekibi eşlik etti. Konser sonunda koro Performansı sebebi ile dakikalarca ayakta alkışlandı. Koronun bir sonraki konseri 19 Mayıs 2017 günü gerçekleşeceği öğrenildi. Biz de Koromuzu tebrik ediyoruz.