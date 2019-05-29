Ödüllü öğrenciler ile iftarda buluştu

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, TÜBİTAK yarışmaları ile üniversiteler arası gerçekleştirilen yarışmalarda ses getiren projelere imza atan Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile danışman hocalarını iftar yemeğinde ağırladı. Ziraat Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen iftar yemeğine; Rektör Alişarlı’nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Mustafa Yaman ve Prof. Dr. Aydın Him ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tanrıkulu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyurt ile Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri öğrencileri ile danışman hocaları katıldı.

İftarda öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “‘Müşterisiz meta zayidir’ ve ‘Marifet iltifata tabidir’ derler. İki söz de anlamı itibariyle çok güzeldir. Eğer birileri bir ürün üretiyorsa onlar iltifatı hak ediyorlardır. Bir iş ortaya çıkmış ve bunun bir sahibi yoksa o da zayidir. Sizler de bir emek verdiniz, bu emek çok değerli ve kıymetli. Önümüzdeki dönemde de Ağustos ve Eylül’den itibaren tempolu bir çalışma dönemi bekliyor sizleri. İnşallah o süreçte de bir ihtiyaç olursa elimizden gelen desteği esirgememeye çalışacağız” diye konuştu.

İftara; TÜBİTAK yarışmalarına katılan Ayvaz ve Baysal Elektromobil ile insansız hava aracı Kırat projeleri, yüz ifadelerine göre satranç oynayan Robot Kol ve Artırılmış Gerçeklik projeleri ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın düzenlediği yarışmaya katılan insansız kara aracı projesi sahibi öğrenciler katıldı.