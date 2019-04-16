Ödüllü öğretmen Bolu’ya geliyor

Haber: Esra Öztürk

Bolu Bağışçılar Vakfı’nın hibe desteği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Bolu Rotary Kulübü’nün koordinasyonu ile, ‘Bir Dilek Yetmez’ adlı eğitim seminerini 18 Nisan Perşembe günü saat 15.00’te, BAİBÜ Kongre Merkezi Bordo Salon’da gerçekleştirilecek. Eğitim seminerine konuşmacı olarak dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen ve Avrupa Parlamentosu’nun seçtiği 2019 Uluslararası Lider Kadın Ödülü sahibi Dilek Livaneli katılacak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri ve Bolu halkıyla bir araya gelecek olan Dilek Livaneli, eğitim konusunda önemli konulara değinecek. Yapılan duyuruda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek seminere tüm Bolu halkı davet edildi.