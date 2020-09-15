Ödüllü takımdan Alişarlı’ya ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Makine ve Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin geliştirdikleri Ayvaz Elektromobil, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışlarına 3. Kez katılma başarısını gösterdi. Bu yıl 16’cısı düzenlenen yarışlar İstanbul Park Formula 1 pistinde yapıldı. BAİBÜ öğrencilerinin başarı sembolü haline gelen Ayvaz Elektromobil, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılaştı. Öğrencilerin kabiliyetleriyle daha da geliştirilerek; batarya, motor, elektrik ve mekanik aksamlarda tam yerlilikle etkinliklere katılım sağlayan Ayvaz Elektromobil görsel tasarımıyla da öne çıkıyor.

REKTÖR ALİŞARLI AYVAZ TAKIMINI TEBRİK ETTİ

BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı kendisini ziyarete gelen başarılı takımı makamında kabul etti. Ziyarete Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyurt, Ayvaz Elektromobil Takım Kaptanı Enes Kalafat, Takım Kaptan Yardımcısı Muhammet Sefa Çalık katıldı. Rektör Alişarlı’ya üzerinde ismi yazılı takım forması hediye edildi. Rektör Alişarlı hediyelerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Alişarlı, takım formasını giyerek senato toplantısına katıldı. Gençleri de toplantıya davet etti. Ayvaz Elektromobil Takımı kaptanı Enes Kalafat senatörlere proje, çalışmalar ve yarışma hakkında kısaca bilgiler aktardı. Rektör Alişarlı, takımın başarılarından gurur duyduklarını ve memnuniyetlerini ifade ederek tüm senato üyeleri adına tebrik ve teşekkür etti.

BAKAN VARANK VE TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, AYVAZ’LA

Mühendislik Fakültesi’nde bir yıldır süren çalışmaların meyvesini alan Ayvaz Elektromobil, TÜBİTAK Efficiency Challange Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülüne layık görüldü. Dinamik ve güçlü tasarımı ve yeni rengi ile piste çıkan Ayvaz Elektromobil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve izleyicilerin ilgisini çekerek tam not aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker Ayvaz Elektromobil ile fotoğraf çektirdi.

AYVAZ TAKIMI BAİBÜ’YÜ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL İÇİN ÇALIŞIYOR

Ayvaz Elektromobil takımı; Enes Kalafat Takım Kaptanı, Muhammet Sefa Çalık Kaptan Yardımcısı, Berkcan Çiftci Motor-Mekanik Tasarım, Mert Can Aydın Taşıyıcı Sistem, Büşra Ercan Araç Kontrol Sistemi, Hayrettin Haney Batarya Yönetim Sistemi, Mehmet Tetik Batarya Paketlemesi, Oğulcan Fidan Zımparacı, Kadircan Yıldırım Araç Kontrol Sistemi, Doğan Çeviren Tasarım, Bilal Kebapçı Tasarım, Melike Gürman Tasarım, Gizem Kıral Batarya Yönetim Sistemi, Kübranur Kafaoğlu Batarya Yönetim Sistemi, Aslı Kurutaş Batarya Yönetim Sistemi, Hüseyin Öztürk Araç Kontrol Sistemi, Gökan Kesekler Elektrik Tasarımı Kübra Gökmen Araç Kontrol Sistemi, Cihan Gücüoğlu Emekli Kaptan, Ömer Faruk Tuncay Taşıyıcı Sistem, Çağatay Yıldırım Araç Kontrol Sistemi ve akademik danışmanlar Kadir Geliş ve Alaaddin Osman Emiroğlu’ndan oluştu.