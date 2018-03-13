Haber: Semih Baykal





12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşımızın 97’inci yıl dönümü ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Altındağ Belediyesi Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nin sunumu ile gerçekleşti.





İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, daire müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.





Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Altındağ Belediyesi Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İbrahim Yazıcı’nın günün anlam ve önemine belirten bir konuşması ile devam etti.





MİNİK ÖĞRENCİDEN BÜYÜK ARMAĞAN



