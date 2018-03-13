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13 Mart 2018 Salı
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    • Ödülünü vefat eden öğretmenine armağan etti

    İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 97’inci yıldönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören’de İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuyan minik Belinay, yarışmada elde ettiği birinciliği vefat eden öğretmeni Semra Turan ile kahraman güvenlik güçlerimize armağan etti.

    13 Mart 2018 Salı 11:56
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    Ödülünü vefat eden öğretmenine armağan etti
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    Haber: Semih Baykal


    12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşımızın 97’inci yıl dönümü ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Altındağ Belediyesi Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nin sunumu ile gerçekleşti.


    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, daire müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.


    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Altındağ Belediyesi Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İbrahim Yazıcı’nın günün anlam ve önemine belirten bir konuşması ile devam etti.


     MİNİK ÖĞRENCİDEN BÜYÜK ARMAĞAN


    İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuma yarışmasında Bolu birincisi olan Sakarya İlkokulu 1-D sınıfı öğrencisi Belinay Akkavak’ın İstiklal Marşını ezbere okuması izleyicilerden büyük alkış aldı. İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuyan minik Belinay, yarışmada elde ettiği birinciliği geçtiğimiz günlerde vefat eden öğretmeni  Semra Turan ile Afrin’de Zeytindalı Operasyonunda görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize armağan etti. 1-D sınıfı öğrencisi minik Belinay’ın bu konuşması salondan büyük alkış alırken Vali Baruş’ta minik Belinay’ın yanına giderek tebrik etti. Daha sonra ise “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif” temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödülleri öğrencilere Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol üyeleri  verdi. Program Altındağ Belediyesi Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı' konulu oratoryo ile devam etti.  Orotoryoda eşsiz bir performans sergileyen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte yer aldığı mizansende Kurtuluş Savaşı yıllarımızı ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yaşadıklarını çok güzel bir şekilde izleyicilere aktardılar. Oratoryo sonunda ise öğrenci ve öğretmenler uzun süre alkışlandılar.  Programın sonunda Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindekiler sahneye çıkarak programı hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

     

    Anahtar Kelimeler: İstiklal, Marşının, Kabul, Edilişinin, 97’inci

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