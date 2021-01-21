Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri ve Planlaması Çalışmalarının Yapılması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Odun dışı orman ürünlerinin envanteri çıkarılması hizmeti alınacak
KDZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ENVANTERİ VE PLANLAMASI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI HİZMET ALIMI KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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