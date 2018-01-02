Haber: Semih Baykal

İlimiz Merkeze bağlı Köprücüler Köyü’nde yaşayan 3 çocuk babası 80 yaşındaki Durmuş Özbakan, odun toplamak için traktörüyle köyünün yaylasına gitti. Öğle saatlerinde gittiği ormandan gece yarısına kadar Özbakan dönmedi. Kemal Özbakan’da babasının aramak için hemen ormana gitti. Önceden babasının sürekli odun toplamak için gittiği bölgede traktörünü gören Özbakan, yanına geldiğinde babasını yerde yatar vaziyette buldu. Kemal Özbakan hemen 112 acil servis ekiplerine ve Jandarmaya haber verdi. Daha önce iki kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen 80 yaşındaki Durmuş Özbakan’ın ölüm nedenin kalp krizi olduğu tespit edildi.