Odunluktaki yangın eve sıçradı

Haber: G. Deniz Bakır

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Aşağı Yuva köyünde Sami Özkaya'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın odunluğun yanında bulunan 2 katlı eve de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle odunluk tamamen yanarken 2 katlı evde de maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.