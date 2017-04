Haber; Esra Öztürk

Safari Off Road Derneği üyeleri Düzce turizmine önemli katkı sağlıyorlar. Merkezi Ankara’da bulunan turizm şirketiyle off road kulübü arasında gerçeklesen çoğunluğunu yabancı uyruklu turistlerin oluşturduğu kafile 17 tane off road aracı Kaynışla’da alındı. Alınan kafile ilk olarak Fenerbahçe Spor Tesislerinin de bulunduğu Topuk Yaylası, Yenıyurt Yaylası, Sakarca Yaylası, Sinekli Yaylası ve son olarak orman içinden adrenalini yüksek dozda Sinekli Yaylasından orman yolundan Abant’ta vardılar. Kar seviyesinin 60 santimetreyi bulduğu güzergahta turistler keyifli anlar yaşandılar. Kafile DÜSOF Başkan Mehmet Albayrak’a en kısa zamanda bu turu bir daha yapmak istediklerini bildirdiler.

Mehmet Albayrak ise “İlimize turist gelmesi için elinizden gelini yapmaya her zaman hazırız. Düzce ve Bolu Doğa harikası iller, bir günde dört mevsimi yaşayabilirsiniz. Herkesi Bolu’ya bekliyoruz” dedi.