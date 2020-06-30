Off-Road Heyecanı Narven’de

Haber: BMA

Bolu ormanlarının yamacında misafirlerini ağırlayan Narven’de macera tutkunları için Off-Road aktivitesi tatilcilerinin deneyimlerine sunulmaya başladı. Uzun ve kısa parkur olarak misafirlerin beğenisine sunulan aktivite gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak uzman rehberler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesi sonrasında normalleşme süreci çerçevesinde ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler kapsamında faaliyetlerine alınan önlemlerle birlikte tekrar başlayan Narven eşsiz doğası ve şifalı suları ile tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.