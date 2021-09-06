Off-Road heyecanını Bartın’da yaşadılar

Haber: Ceylan Beykoz

Küredağları Milli Parkı’nın giriş noktalarından biri olan Bartın’ın Arıt köyünde off-road heyecanı yaşandı. İş insanı İskender Öztabak tarafından organize edilen, Arıt Köyü Kültür, Turizm ve Kalkınma Derneği tarafından desteklenen doğa ve off-road şenliğinin 3’üncü gününde araçlar görsel şölen sundu. Araçların özel ve zorlu parkurdaki mücadeleleri şenliğe katılan binlerce vatandaş tarafından heyecan içinde takip edildi. Parkurdaki lastik engeli, havuz engeli, rampa engeli, kütük merdiven engeli gibi birçok engeli aşan araçların performansı büyük beğeni topladı.

Etkinliğe Bartın’ın yanı sıra Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bolu’dan çok sayıda ekip off-road aracı ile katılım sağlandı. Şölen etkinliğe katılan araçların parkurdaki toplu geçişi ile son buldu.