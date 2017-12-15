Yazıyı Eda Bayraktar’ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

"Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

Sizce öfke nedir bana açıklayın desem cevabınız ne olur? Tamam, kabul ediyorum zor bir soru sordum bu yüzden önce ben cevaplıyayım. Bence öfke bir insanın sahip olabileceği en büyük güçtür. Çünkü bir şeye ya da birine öfkelendiğimizde insan vücudu çok kuvvetli bir enerji salgılar kalbimizin ritmi bile hızlanır tansiyonumuz yükselir. Yani bu enerji yüzünden öfkeliyken sağlıklı düşünemeyiz çoğu zamanda öfkemizi dindirmek için ya elimize geçen eşyaları fırlatırız ya da sevgili Kemal Sunal’ın Şark Bülbülü isimli filminde esprili bir biçimde anlatıldığı gibi bir mazlum bulup dövmek isteriz.

Şimdi Şark Bülbülü ve kemal abiden bahsedince o filmi hatırlayanların yüzlerinde hafif bir gülüşeme oldu ve “ahh Onur ahh biz öfkelendiğimizde keşke o filimdeki gibi dövecek bir adam bulabilsek bazen gerekiyor” diyerek bana takılacaklar. Espriyi bir yana bırakıp şöyle bir günümüze bakarsak hayat şartları çalışma koşulları falan derken insanlar her şeye öfkelenmeye başladı ve yavaş yavaş asık suratlı hoşgörüsü olmayan bir toplum haline dönüşüyoruz.

En önemlisi de öfke denilen enerjiyi doğru kullanamıyoruz. Hayatta başarılı olmuş insanlara bir bakın hepsi bir şeylere öfkelenmiştir. Ama öfke denilen enerjiyi kontrol edip doğru yerlerde kullandıkları için başarılı olmuşlardır. Yani öfkeye bu açıdan baktığımızda aslında o enerjiyi doğru yerde kullana bilirsek aslında dünyanın en sağlıklı şeylerinden biridir.

Biliyorum belki de çoğunuz öfkelenme konusuna hiç böyle bakmadınız ve size bu konuyu niye anlattığımı merak ediyorsunuz. Hemen anlatıyorum

Şimdi sizinle gecen hafta sosyal medyayı meşgul eden, benimde baştan sona takip ettiğim bir konuyu paylaşacağım. Yalnız baştan söyleyeyim niyetim hiç kimseyi korumak değil sadece olaya farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum.

Geçen hafta bilgisayarın başında çalışırken önüme bir video geldi videoda genç bir kız, bir toplu taşıma aracında engelliler için ayrılmış yerlere oturup kendince eğlenmek amacıyla engellilerin taklidini yapıyordu. Videoyu ilk izlediğimde bir engelli olarak güldüm geçtim. Yani pek önemsemedim. Bir gün sonra baktığımda videonun herkesi öfkelendirdiğini anladım. Sosyal medyada herkes kıza tepki göstermişti. Bir iki gün daha geçti. Videodaki kız tekrar bir video çekip yaptıklarından pişman olduğunu söyledi ve herkesten özür diledi. Özür videosunun altına gelen yorumları okuduğumda yine gayet sert bir dille yazılmış tepkilerin olduğunu gördüm.

Evet, kızın hareketi yanlıştı. O şekilde taklit yapmaması gerekiyordu. Zaten kendisi de bunu farkındaydı ve özür dilemişti. Ama bu konu için bu kadar ortalığı ayağa kaldırmaya değer miydi diye düşündüm. Dedim ya videoyu izleyince ben bir engellenen olarak ciddiye bile almamıştım. Aslında burada sorulması gereken soru “bu olay insanları niye bu kadar meşgul etti” olmalı. Çünkü herkes gecen hafta bu olayı konuştu

Bence insanlar bu tür olaylarda hep yapıldığı gibi kızın yaptıklarına öfkelenip, kendilerini rahatlatmak için kıza yüklendi adeta kızı yorumlarınızla öldürdüler. Peki, sonra ne oldu söylesenize, engelliler için ne değişti? Sokaklar engelliler için uygun hale geldi mi? Engelli bireylere iş imkânı sağlandı mı? Kaç engelli okula gidiyor? Engelliler bu ülkede nerede ve nasıl yaşıyor biliyor musunuz? Ama bunlar önemli değil o kızın yaptığı iki hareket sizler için daha önemli sanki o kız o hareketleri yapmasa bu problemler çözülecek!

Bakın arkadaşlar dediğim gibi burada amacım kimseyi korumak değil size öfke denilen enerjiyi yanlış yerlerde kullandığınızı göstermeye çalışıyorum. Sosyal medyada yazarak aslında bir bakıma kendinizi rahatlatıyorsunuz ve öfkenizi dindiriyorsunuz. Sonrada o öfkenin lazım olacağı yerlerde enerjiniz kalmıyor. Dolayısıyla esas öfkelenmeniz gereken konulara öfkelenip tepki veremiyorsunuz.

Biz toplum olarak cebimizde öfke olmayınca bazı sorunları dertleri çabuk unutuyoruz. Bunun için bu tür konularda kendinizi rahatlatmaktan vazgeçin, bırakın cebinizde öfkeler biriksin enerjiye dönüşsün ve bu enerjiyi kontrol ederek doğru yerlere aktarın. Yani doğru yerlerde öyle tepkiler verin ki sorunlar çözülsün. Böylece öfkeniz ve enerjiniz bir işe yarasın. En azından ben bu ülkede yaşayan ve engellenen biri olarak böyle yapmaya çalışıyorum. Size de aynısını öneririm.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Eda Bayraktar – Bolu Olay Gündem gazetesi.