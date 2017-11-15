HABER: Aysun Beykoz

Devlet Hastanesinde yıllardır başarılı çalışmaları, sevgi dolu oluşu ve yardımlarıyla tanınan Cezmi Oflaz, geçirdiği beyin kanaması sonrası 5 gün yoğun bakımda kaldı. Beyin ölümü gerçekleşen Cezmi Oflaz Salı gecesi 01.00 de hayata tutunamayarak vefat etti. Cenazesi Öksüztekke Camisinde kılınacak olan öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığına defnedilecek. Olay Gündem Gazetesi olarak Cezmi Oflaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.