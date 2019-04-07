Öğleden sonra yağmur var

Haber: Gönül Olutürk

Meteoroloji yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini bildirdi. Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Muğla ve Antalya kıyılarında kuvvetli rüzgar (30-50 Km/Saat) bekleniyor. Pazar sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji uyarısında bölgemiz için parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu çevrelerinin Pazar öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor denildi. Bölge illerinde ise hava durumu şu şekilde olacak.

BOLU 6°C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP 10°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu