banner133

banner128

banner101

14 Nisan 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Oğluna “kafana sık“ diyen baba tanık olarak dinlendi

    Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3'ü tutuklu 10 askerin yargılanmalarına bugün devam edildi. Darbe girişimi gecesi, Nuri Kıyak'ın 'dışarı çıkmayın' mesajına, 'birazcık onurun varsa kafana sıkarsın' şeklinde cevap veren babası Hüseyin Kıyak tanık olarak dinlendi.

    14 Nisan 2017 Cuma 13:59
    Bu haber 186 kez okundu
    Oğluna “kafana sık“ diyen baba tanık olarak dinlendi
    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamnda tutuklanan ve haklarında hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin ardından yargılanmalarına devam edilen  tutuklu eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak ve tutuksuz 7 askerin bugün tekrar hakim karşısına çıktılar.

    Daha önceki duruşmalarda tutuklu Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın ifade verdiği sırada mahkeme başkanının Kıyak ile babası arasında geçen whatsup konuşması sorulmuştu. 15 Temmuz gecesi babasına 'sakın dışarı çıkmayın' şeklinde mesaj çeken Nuri Kıyak'a babası Hüseyin Kıyak, ""Sen hangi yüzle bana mesaj çekiyorsun. Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın. Ölüm haberini aldığım gün benim bayramım olacak. Senin kaderin benim ellerimde" diye cevap verdiği ortaya çıkınca mahkeme heyeti Hüseyin Kıyak'ın tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

    Bugün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Kıyak, FETÖ ile hiçbir alakalarının olmadığı belirterek, "Oğlumla yaklaşık 7 yıldır görüşmüyoruz. Bu süre zarfında evlendi ve bana da bir kart gönderdi. Kartın üstünde ismim bile yazmıyordu. Torunum olmuş ve benim haberim olmadı. Tüm bu olanlardan dolayı kendisine büyük öfke ve kin duyuyordum. Hala da tam olarak affetmiş değilim. 7 yıldır beni aramayan oğlumun o gece bana mesaj çekmesine sinirlendiğim için bunları söyledim. Söylediklerimin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına denk gelmesi sadece bir tesadüftür" dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Boluda, FETÖPDY, Soruşturmaları, Kapsamında,

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Son söz
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ROMANLARA” BOLU’DAN “SOSYOLOJİK”PROJE…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TESUD
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129