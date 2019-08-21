Oğlunu bıçakladı kaçtı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Doğancı Köyü’nde gece saatlerinde yaşanan aile içi kavgada baba ile oğul arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kanlı sonlandı. Baba C.D. oğlu Ş.D’yi evin önünde bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bir anda kanlar içerisinde yerde kalan Ş.D aile ve komşuların olayı 112 ihbar hattına bildirmesi ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Derin bıçak yaraları alan Ş.D acil olarak ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Ş.D’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan baba için Polis ekipleri çalışma başlattı. Kavga esnasında oğlunu bıçaklayarak olay yerinden kaçan C.D için Polis ekipleri gece saatlerinde alarma geçerken başarılı çalışma sonrasında C.D sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemlerinin sürdüğü C.D’nin gözaltında olduğu öğrenildi.