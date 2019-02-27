Oğlunu öldüren baba hakim karşısında

Haber: C. Kutay Aykan

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında akşam işten eve gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) öğrencisi 19 yaşındaki Muhammet Can Türker, anne ve babasının kavga ettiğini gördü. Annesi Nagihan Türker’i korumak için araya giren Can Türker, babası Ruhi Türker’in elindeki bıçağın boğazına saplanması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki BAİBÜ öğrencisi Türker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında baba Ruhi Türker tutuklanarak cezaevine konuldu.

RUHİ TÜRKER: “O BENİM CANIMDI”

Hakkında “alt soydan akrabayı öldürmek, tehdit ve hakaret” suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba Ruhi Türker, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme ifadesinde, oğluyla herhangi bir sorunun olmadığını belirten ve “Eşimle aramıza girdi. Elimdeki bıçak nasıl boğazına geldi bilmiyorum” diyen baba Ruhi Türker şunları söyledi: “Kızıma düğün yaptığımız salon sahibi, eşimi arayıp salon parasını istemiş. Eşim beni arayıp söyledi. Bir süre sonra yeniden aradığını parayı istediğini, terzi Yusuf´tan para alabileceğini söyleyince, ‘Eve gelince görüşürüz’ dedim. Akşam eve gittiğimde, neden böyle yaptığını sordum. Çözüm üretmeye çalıştığını söyledi. Ben de çözüm bulabileceğimi söyledim. Daha önce de Bağ-Kur için terzi Yusuf´tan para istemişti. Eşimle tartıştık. Ertesi gün işe gittim. Eve gelince durumu oğluma anlatarak, beni küçük düşürdüğünü söyledim. Evimiz dubleks. Eşim oğlum ile alt kata inerken, hala konuşuyordu. Ben de arkalarından cam bardak fırlattım. Montumun cebindeki bıçağı aldım. Tartışmaya başladık. Oğlum aramıza girdi, ‘Bu insan evden gidecek’ dedi. Bu sırada oğlum bana doğru değil, boşa hamle yaptı. Aniden yere düştü. Yerde kan görünce oğlumun bıçaklandığını anladım. Ambulans çağırdık. Polis komşumuza haber verdim. Eğer oğlumu öldürmek istemiş olsaydım delik deşik ederdim. O benim canımdı. Emekli olmuştum. Onun için çalışıyordum. Çok gururlu bir insandı. Eşimi tehdit etmedim.”

NAGİHAN TÜRKER: “SON SÖZÜ ‘BABA’ OLDU”

19 yaşındaki BAİBÜ öğrencisi Can Türker’in kuaförlük yapan annesi Nagihan Türker ise ifadesinde 28 yıllık evli olduğunu belirterek, “Salon sahibi para için beni arayınca, eşime haber verip, erkek erkeğe konuşmalarını istedim. Terzi Yusuf benim 30 yıllık esnaf arkadaşım. Bağ-Kur parası için eşimle beraber kredi için bankaya gittik. Hiçbir zaman eşime yanlış yapmadım. Bana hep eziyet etti. Aramızda tartışma olunca, babasının evine gittim. Gelip, babasına bıçakla saldırdı. Araya girdiğimde parmaklarım kesildi. Olay gecesi eve alkollü geldi. Oğluma babasının alkollü olduğunu söyledim. Bana, hakaretlerde bulunarak ‘Git Yusuf´la evlen’ dedi. Oğlumla yatak odasına girdik. Kapıyı açtığımızda bıçağı boğazına sapladı. Çocuğum kucağıma yığıldığında son sözü ‘Baba’ oldu” diye konuştu.

Baba Ruhi Türker’in avukatı, müvekkilinin 7 aydan fazla tutuklu olduğunu, olayın tahrik sonucu meydana geldiğini, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise, Ruhi Türker´in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 13:32