Oğlunu öldüren baba yakalandı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Göynükören Köyü'nde tartıştığı oğlu 36 yaşındaki Mehmet Doğançay'ı av tüfeği ile vurarak öldüren 52 yaşındaki Lütfi Doğançay, olay yerinden kaçmıştı. Olay sonrası Gerede’de ve çevre ilçelerde baba Doğançay’ı arayan ekipler, Doğançay’ın Dörtdivan ilçesine bağlı Yayalar Yaylası'nda olduğu öğrendi. Bolu, Gerede ve Dörtdivan jandarma komutanlıklarına bağlı arasında jandarma suç araştırma, köpek ve drone timlerinin de bulunduğu 10 timle bölgede arama çalışması başlatıldı. Lütfi Doğançay, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda ormanlık alandaki saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Gerede Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, 22:32