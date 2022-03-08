Oğlunun ismi parkta verilecek



Haber: S. Özge Yücel

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen kazada Furkan Çelik, Aşağısoku mahallesinde bisikletiyle giderken kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bolu Belediye Meclisinin Mart ayı ilk oturumunda Millet ittifakı üyeleri küçük çocuğun isminin mahallesinde bir parka verilmesi için önerge sundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis üyelerine duyarlı davranışları için teşekkür ederek, “Beni son derece üzen bir kazaydı. Kanal yolu civarında müteahhit firma aracının altında kalarak can vermişti. Bu kaza mahallede çok büyük bir üzüntü yarattı.” dedi. Önergede imzası bulunan Hüseyin Serin, mahalle halkının da bir talebi olduğunu ifade ederek, “Elim bir kazada yaşamını yitiren evladımızın adının yaşatılması için böyle bir önerge verdik. Ailesi için de moral ve motivasyon sağlayacağını düşündük. “ diye konuştu. Önerge, belediye meclis üyelerinin oy birliği ile meclis gündemine alındı. Belediye meclis üyelerinin tamamının oylarıyla Furkan Çelik’in isminin bir parka verilmesini öngören karar İmar Komisyonuna sevk edildi. Komisyon üyelerinin değerlendirilmesinin ardından küçük çocuğun adı bölgedeki bir parka verilecek.

Mart Ayının 1. Meclis toplantısının ardından Furkan Çelik’in babası Hakan Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret ederek teşekkür etti.