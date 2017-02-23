banner128

banner101

23 Şubat 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Oğlunun katiline müebbet verilmeyince anne sinir krizleri geçirdi

    Bolu’nun Mengen ilçesinde geçtiğimiz yıl Fatih Yılmazer’i bıçaklayarak öldüren Ergin Keleş 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Salonda hazır bulunan Fatih Yılmazer’in annesi cezayı az bulunca sinir krizleri geçirdi.

    23 Şubat 2017 Perşembe 11:45
    Bu haber 253 kez okundu
    Oğlunun katiline müebbet verilmeyince anne sinir krizleri geçirdi

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Olay, geçtiğimiz yıl Bolu’nun Mengen ilçesi Türkbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. TOKİ konutlarının müteahhidi Ergin Keleş, inşaatın su tesisatlarını yapan taşeron firmanın sahibi Fatih Yılmazer ile karşılaştı. Yılmazer, Ergin Keleş’ten borcunu ödemesini istedi. Tartışma kavgaya dönüşünce, Ergin Keleş, evli ve 24 yaşındaki Fatih Yılmazer’i göğsünden bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Yılmazer, hayatını kaybetti. Keleş ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Ergin Keleş’in karar duruşması görüldü. Duruşmada Yılmazer ve Keleş’in aileleri de hazır bulunurken, mahkeme heyetinden söz alan anne İmran Yılmazer gözyaşları içinde, “bunlar sürekli kan akacak diyorlardı. Sonunda benim oğlumun kanını akıttılar. İdama gitmesini istiyorum. Benim acımı kimse bilemez” dedi.

    Fatih Yılmazer’in eşi Esra Yılmazer ise, “biz çok zor şartlar altında birbirimizi severek evlendik. Kocam daha 24 yaşındaydı. 3 yıllık evliliğimiz bir gün eve gelen telefonla son buldu” diyerek hıçkırıklara boğuldu.

    Mahkeme heyeti sanık ve müşteki avukatlarını da dinledikten sonra kararını açıkladı. Ergin Keleş’in meşru müdafaada bulunmadığını ve kasten adam öldürme suçunun sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra ‘haksız tahrik’ ve ‘mahkemedeki iyi hali’ hükümlerini uygulayan mahkeme başkanı cezayı 10 yıl 10 aya indirdi.

    Anne sinir krizleri geçirdi

    Kararın müebbet hapisten 10 yıl 10 ay hapis cezasına çevrilmesinin ardından Fatih Yılmazer’in annesi İmran Yılmazer salonda sinir krizleri geçirdi. Mahkeme salonundan Yılmazer’in ailesi tarafından zorlukla çıkarılan anne Yılmazer, adliye önünde de dakikalarca ‘bütün bir aileyi öldürdüler” diyerek ağladı. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Mengen, Ilçesinde, Geçtiğimiz, Yıl

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜVENSİZLİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129