HABER: FARUK ÇİDEM

Olay, geçtiğimiz yıl Bolu’nun Mengen ilçesi Türkbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. TOKİ konutlarının müteahhidi Ergin Keleş, inşaatın su tesisatlarını yapan taşeron firmanın sahibi Fatih Yılmazer ile karşılaştı. Yılmazer, Ergin Keleş’ten borcunu ödemesini istedi. Tartışma kavgaya dönüşünce, Ergin Keleş, evli ve 24 yaşındaki Fatih Yılmazer’i göğsünden bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Yılmazer, hayatını kaybetti. Keleş ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Ergin Keleş’in karar duruşması görüldü. Duruşmada Yılmazer ve Keleş’in aileleri de hazır bulunurken, mahkeme heyetinden söz alan anne İmran Yılmazer gözyaşları içinde, “bunlar sürekli kan akacak diyorlardı. Sonunda benim oğlumun kanını akıttılar. İdama gitmesini istiyorum. Benim acımı kimse bilemez” dedi.

Fatih Yılmazer’in eşi Esra Yılmazer ise, “biz çok zor şartlar altında birbirimizi severek evlendik. Kocam daha 24 yaşındaydı. 3 yıllık evliliğimiz bir gün eve gelen telefonla son buldu” diyerek hıçkırıklara boğuldu.

Mahkeme heyeti sanık ve müşteki avukatlarını da dinledikten sonra kararını açıkladı. Ergin Keleş’in meşru müdafaada bulunmadığını ve kasten adam öldürme suçunun sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra ‘haksız tahrik’ ve ‘mahkemedeki iyi hali’ hükümlerini uygulayan mahkeme başkanı cezayı 10 yıl 10 aya indirdi.

Anne sinir krizleri geçirdi

Kararın müebbet hapisten 10 yıl 10 ay hapis cezasına çevrilmesinin ardından Fatih Yılmazer’in annesi İmran Yılmazer salonda sinir krizleri geçirdi. Mahkeme salonundan Yılmazer’in ailesi tarafından zorlukla çıkarılan anne Yılmazer, adliye önünde de dakikalarca ‘bütün bir aileyi öldürdüler” diyerek ağladı.