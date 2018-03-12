banner133

banner130

banner101

12 Mart 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Öğrenci çocuk arabaya çarptı

    Bolu’da ilginç bir kaza yaşandı. Bu güne kadar hep araçların yayalara çarptığı haberlerini yapmıştık. Bu sefer tam tersi oldu. Küçük bir öğrenci çocuk servis aracından indi yoldan geçen arabanın sağ aynasına çarpıp yaralandı.

    12 Mart 2018 Pazartesi 15:33
    Bu haber 346 kez okundu
    Öğrenci çocuk arabaya çarptı
    Foto galeriye git Haber: Kasım ŞAHİN

    İlgin kaza Gerede Caddesi üzerinde meydana geldi. İzzet Baysal 50. Yıl Ortaokulu 5’inci sınıfına giden E.Ç., Adem Çetin idaresindeki 14 S 0490 plakalı servis aracından inerek, aracın ön kısmından yola fırladı. Bu esnada Gerede Caddesinden İzzet Baysal Caddesi Atatürk Ortaokulu istikametine giden Mevlüd Dönmez idaresindeki 14 BC 350 plakalı aracın sağ aynasına çarparak yere düştü.

    Çarpma sonrası küçük öğrenci yaralınken, çocuğun yaralandığı gören vatandaşlar ilk müdahalede bulundular. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sedyeye konulan öğrenci E.Ç., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Küçük öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazaya kendisinin sebebiyet vermediğini belirten 14 BC 350 plakalı aracın sürücüsü Mevlüd Dönmez; “Önümde giden okul servis aracı yol kenarında durdu. Bende hemen onun arkasındaydım. Tam servis aracının solundan geçerken bir anda servis aracının önünden bir çocuk yola ve aracımın üzerine doğru geldi. Direksiyonu sola kırmama rağmen, küçük çocuk aracımın sağ aynasına çarparak yere düştü. Bu kaza beni çok üzdü. Benim hiçbir hatam yok. İnşallah çocukcağız bir an önce sağlığına kavuşur. Üzgünüm” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Ilginç, Kaza, Yaşandı., Bu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllar Sonra
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Sözde “İlahiyatçılara Tüm“ÜNİVERSİTE” lerimizden de Okkalı “Cevaplar” Bekliiyoruz…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADINLARIMIZ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Müzesi “
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HANIMLAR, HAYATINIZDA NE DEĞİŞTİ ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADINLARA ÖZEL
  • Suat Tosun Suat Tosun MİTOLOJİDE KADINA ŞİDDET- TACİZ VE AMETİST TAŞI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY İzzet Baysal’ın Kabri Başında Sevgi Hâlesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124