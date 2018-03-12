Haber: Kasım ŞAHİN

İlgin kaza Gerede Caddesi üzerinde meydana geldi. İzzet Baysal 50. Yıl Ortaokulu 5’inci sınıfına giden E.Ç., Adem Çetin idaresindeki 14 S 0490 plakalı servis aracından inerek, aracın ön kısmından yola fırladı. Bu esnada Gerede Caddesinden İzzet Baysal Caddesi Atatürk Ortaokulu istikametine giden Mevlüd Dönmez idaresindeki 14 BC 350 plakalı aracın sağ aynasına çarparak yere düştü.

Çarpma sonrası küçük öğrenci yaralınken, çocuğun yaralandığı gören vatandaşlar ilk müdahalede bulundular. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sedyeye konulan öğrenci E.Ç., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Küçük öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya kendisinin sebebiyet vermediğini belirten 14 BC 350 plakalı aracın sürücüsü Mevlüd Dönmez; “Önümde giden okul servis aracı yol kenarında durdu. Bende hemen onun arkasındaydım. Tam servis aracının solundan geçerken bir anda servis aracının önünden bir çocuk yola ve aracımın üzerine doğru geldi. Direksiyonu sola kırmama rağmen, küçük çocuk aracımın sağ aynasına çarparak yere düştü. Bu kaza beni çok üzdü. Benim hiçbir hatam yok. İnşallah çocukcağız bir an önce sağlığına kavuşur. Üzgünüm” dedi.