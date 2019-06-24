Öğrenci de bunu yaparsa

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Biri işsiz biri üniversite olmak üzere 2 uyuşturucu taciri yakalandı.

Öğrenci de bunu yaparsa

Haber: C. Kutay AYKAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda otoban üzerinde şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde B.A(21) işsiz ve A.B. (21) İstanbul da özel bir üniversitede  öğrenci isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, araçta yapılan aramada aracın değişik yerlerine zulalanmış  daralı ağırlığı  1 kilo 436 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada şahısların uyuşturucu maddeyi doğu illerinden aldığı ve İstanbul ilinde gençlere satarak zehirleyecekleri anlaşıldı. Şahıslar uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla Savcılığa sevk edildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelemiz kararlı ve aralıksız devam etmektedir açıklamasında bulundu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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