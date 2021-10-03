Öğrenci durağında şüpheli çanta paniği

Haber : Erdal Tanrıverdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin çeşitli bölümlerine kayıtlarını yaptıran ve hafta sonu Bolu’ya gelen yüzlerce üniversite öğrencisinin kullandığı merkez otobüs durağında şüpheli valiz paniği yaşanırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan sivil polisler valizin bulunduğu bölgeye hemen güvenlik şeridi çekerek, bölgeye öğrencilerin yaklaşmaması için tedbir aldı.

Bu işlemler sürerken, yaklaşık 20 dakika sonra valizin ve sırt çantasının sahibi ortaya çıktı. İsminin açıklanmasını istemeyen BAİBÜ öğrencisi; “Ben İzmirliyim orada böyle bir şey görmedim. Halk otobüsünün şoförü aracın kalkmasına daha çok zaman var demesi üzerine, Bolu Kart çıkartmak için sıraya girmek için valizimi ve sırt çantamı otobüsün önüne koydum. Bunda korkulacak bir şey yok ki. Ben olsaydım, sahipsiz olan çantayı alıp bir kenara koyardım, hiç de korkmazdım” açıklaması şaşkınlık yaratırken, genç öğrencinin kimlik kontrolünün yapılmasının ardından, ekipler tarafından valizi, sırt çantası ile ekip otosuna bindirilerek şubeye götürüldü.

Birçok üniversite öğrencisi; “İlk defa böyle bir olay görüyoruz. Çok heyecanlandık” diyerek, cep telefonlarıyla gelişmeleri kayda aldılar. Kısa sürelide olsa, şüpheli valiz olayı heyecanlı dakikalara neden oldu. Şüpheli valizin olduğu otobüs duraklarının karşısında bulunan kız yurdundaki öğrenciler, gelişmeleri cep telefonlarına kaydettiler.