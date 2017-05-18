Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye gören kavga bu gün saat 13.00 sıralarında Bolu İzzet Baysal Anadolu Sağlık Meslek Lisesinin bahçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl okuldan mezun olduğu belirlenen öğrenci, kendisini okul bahçesine çıkartmak isteyen öğretmenle kavga etti. Olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi.

Çıkan tartışla okulda büyük bir panik yaratırken öğretmen ile eski öğrenci birbirlerinden davacı ve şikayetçi oldu. Şahıslar hastane raporunun ardından Bahçelievler Polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olaya gören öğrenciler çıkan tartışmadan dolayı kısa süreli panik yaşadılar.