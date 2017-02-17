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17 Şubat 2017 Cuma
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    • Öğrenci servisi ile bir otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

    Bolu'da bir otomobil ile boş olan öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

    17 Şubat 2017 Cuma 18:11
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    Öğrenci servisi ile bir otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
     


    HABER: FARUK ÇİDEM

    Kaza, saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden 14 S 0479 plakalı araç sürücüsü Selahattin Çelen ile Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda seyreden Tuncay Aydın idaresindeki 14 BE 232 palakalı araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tuncay Aydın ve beraberindeki Dolunay Çolak ile servis şoförü Selahattin Çelen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldılar.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Otomobil, Boş, Olan, öğrenci

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