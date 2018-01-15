Haber: Semih BAYKAL

Mudurnu halkı, daha geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında Seyrancık Mahallesi Muhtarı Tuncay Öztürk’ün hayatını kaybetmesinin şokunu üstünden atamadan, ikinci bir acı haberle daha sarsıldı. İlimiz Mudurnu İlçesinden Nallıhan istikametine seyreden Kaygana Mahallesi Muhtarı Şinasi Arıkan yönetimindeki 14 LA 014 plakalı otomobil, Kavallar, Gacık, Tımaraktaş ve Taşcılar köylerinden aldığı 13 öğrenci ile Bostancılar kavşağından ana yola çıkan Mudurnu 100. Yıl İlkokulu servisi sürücüsü İ.D idaresindeki 14 LC 571 plakalı minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Arıkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son bir hafta içerisinde meydana gelen kazalarda iki Mudurnulu Muhtar yaşamını yitirmiş oldu.



