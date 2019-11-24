Öğrenci tanılama süreci anlatıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Ferdi Kılıç'ın sunumu ve süreç hakkında yaptığı bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever de katıldı. İl genelinde ilkokullarda görev yapan 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğretmenlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında öğretmenlere Bilim ve Sanat Merkezi sınavlarına katılacak öğrenciler için nasıl bir süreç takip edileceği ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 3 bölümde yapılan bilgilendirme toplantısına yaklaşık 480 öğretmenin konu ile ilgili soruları Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Ferdi Kılıç'ın cevaplandırmaları ile son buldu.