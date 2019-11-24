izmir escort

Öğrenci tanılama süreci anlatıldı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantısı Bilim ve Sanat Merkezi Konferans salonunda yapıldı.

Öğrenci tanılama süreci anlatıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Ferdi Kılıç'ın sunumu ve süreç hakkında yaptığı bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever de katıldı. İl genelinde ilkokullarda görev yapan 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğretmenlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında öğretmenlere Bilim ve Sanat Merkezi sınavlarına katılacak öğrenciler için nasıl bir süreç takip edileceği ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 3 bölümde yapılan bilgilendirme toplantısına yaklaşık 480 öğretmenin konu ile ilgili soruları Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Ferdi Kılıç'ın cevaplandırmaları ile son buldu.    

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cezaevi şekillenmeye başladı
Cezaevi şekillenmeye başladı
  1. Bolu

banner133

banner129