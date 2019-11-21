Öğrenci Toplulukları Aladağlar’da Buluştu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(BAİBÜ) faaliyet gösteren Öğrenci Topluluklarının yöneticileri ve öğrenciler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nin düzenlediği Aladağlar gezisinde buluştu. Geziye; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bayram Kaya, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, Türk Dünyası Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Dündar Yener, Turizm ve Gezi Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tuna, Gençlik Merkezi eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.

Gezi programı, doğa yürüyüşü ile başladı. Ardından Gençlik Merkezi’nin projeleri ve çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Öğrenci Topluluklarının faaliyetleriyle ilgili yapılan bilgilendirmeden sonra, toplulukların bu yıl yapmayı planladıkları etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, bu yıl BAİBÜ’deki Öğrenci Toplulukları ile birlikte çok güzel faaliyetler ve etkinlikler gerçekleştireceklerini vurgulayarak, tüm üniversitelileri bu etkinlikleri takip etmeye davet etti. Gençlik Merkezi’nin üniversite iş birliği içinde öğrenci faaliyetlerine her zaman destek vereceğini ifade etti. Gezi programında ayrıca, Bolu Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Efe ve Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Sözkesen’in idaresinde spor aktiviteleri ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi.