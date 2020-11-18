 “Öğrenci ve öğretmenler mağdur edilmemeli”

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin yıl sonuna kadar uzaktan devam edeceğini açıklaması üzerine Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, uyarılarda bulundu. Erhan Bayram yaptığı açıklamada öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde desteklenmesini ve mağduriyetlerin önüne geçilmesini istedi.

Bayram açıklamasında, “Millî Eğitim Bakanlığı 31 Aralık’a kadar devam edecek uzaktan eğitim sürecine dair hızlı tedbirler almalıdır. Öncelikle geride bıraktığımız süreçte yaşanılan düzensizliklere meydan verilmemelidir. Hatırlanacağı üzere, öğretim yılı başında aynı konularda dahi genel müdürlüklerin farklı yorumları olmuş, bu da kafa karışıklığına yol açmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki sürece dair yazı ve yorumlar tek elden çıkarılmalıdır.

“ÖĞRETMENLERİMİZ EK DERS MAĞDURİYETİNE UĞRATILMAMALI”

Zaten ekonomik sıkıntılar içerisinde olan öğretmenlerimizin ek ders ücretlendirmeleri hususunda karmaşa oluşturacak yeni düzenlemelere gidilmemelidir. Öğretmenlerimizin mevcut haftalık ders çizelgeleri üzerinden yürütülen uygulama devam ettirilmelidir. Bu konuda yeni bir karmaşa oluşturmak, MEB eliyle öğretmenlerimizin kamuoyu önünde tartıştırılmasına neden olacaktır. Bu anlayışla, İl ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul idareleri inisiyatifin kendilerine bırakıldığı hususlarda planlamalarını yaparken öğretmenlerin kayba uğratılmamalarına mutlaka dikkat etmelidir” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Kısıtlama döneminde devlet okulları ile özel okul ve kurslarla ilgili uygulamalarda eş güdüm sağlanarak fırsat eşitsizliğine meydan verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Bayram ayrıca, “Yüz yüze eğitime ara verildiği için uzaktan eğitim sürecinde ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı da düzenlenmelidir. Ölçme değerlendirmenin olmadığı bir uzaktan eğitimde hem motivasyonu sağlamak hem de verim almak mümkün değildir. Hükümet, uzaktan eğitim araçlarına ve yeterli internet imkanına sahip olmayan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalıdır. Özellikle EBA dışı platformlardan yapılan canlı ders anlatımları ciddi oranda internet giderine neden olmaktadır. Hükümet, canlı ders anlatımı için öğretmenlerimize ücretsiz internet hizmetini mutlaka sunmalıdır” ifadelerini kullandı.

“CANLI DERS SÜRESİ VE SAYISI PEDAGOJİK VERİLERE GÖRE DÜZENLENMELİ”

Uzaktan eğitimdeki ders sayısı ve süresi konusuna da değinen Bayram açıklamasının devamında şunları belirtti: “Canlı ders sayı ve süresi hem öğretmenlerimiz hem de özellikle öğrencilerimiz açısından makul seviyede tutulmalıdır. Bu konuda taşra teşkilatı da uyarılmalı, öğrencilerimizin sağlığına zarar verebilecek ve aynı zamanda pedagojik açıdan da sıkıntılı olacak durumlara engel olunmalıdır. Uzaktan eğitimde EBA TV daha etkin şekilde kullanılmalıdır. Böylece, internet ve kişisel bilgisayar imkanı ile televizyona sahip olma imkanı mukayese edildiğinde, muhtemel fırsat eşitsizlikleri nispeten engellenmiş olacaktır.

“ESNEK ÇALIŞMA HUSUSUNDA ZORLUK ÇIKARILMAMALI”

Kurum ve okullarımızda görevli, kronik rahatsızlığı olan, hamile ve 60 yaş üstü başta olmak üzere eğitim öğretim sınıfı dışındaki tüm eğitim çalışkanlarımıza da esnek çalışma kolaylığı gösterilmelidir.”

“ÖĞRETMENLERİMİZİN VE TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Bayram son olarak ise, “Türk Eğitim Sen olarak her zaman olduğu gibi eğitim çalışanlarımızın yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Biliyor ve inanıyoruz ki; bu olağanüstü koşulları eğitim süreçlerinin tüm paydaşları olarak işbirliği ve dayanışma içerisinde başarıyla atlatacağız.

Bu vesileyle yeni süreçte öğrenci, öğretmen, veli ve tüm eğitim çalışkanlarımıza kolaylık ve başarılar diliyoruz” dedi.