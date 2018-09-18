HABER: KASIM ŞAHİN

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen törenle başladı. Çeşitli etkinliklerle yeni eğitim ve öğretim yılı açılırken, geçen yılla bu yıl arasında istatistik sel sayılar açısından gözle görülür bir şekilde düşüş meydana geldiği ortaya çıktı.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilimizdeki okul kurum sayısı 237 iken bu eğitim öğretim yılında 228’e düştüğü gözlendi. Kurum kaybının 9 olduğu derslik sayısında ise 2017-2018 yılında 2 bin 992 iken bu yıl 2 bin 459’a düşerek, 533 dersliğin kapandığı açıklandı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında il genelinde öğrenci sayısı 48 bin 705 iken bu eğitim ve öğretim yılında 45 bin 491’e düşerek, 3 bin 214 öğrenci kaybı yaşandı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 4 bin 003 öğretmen görev yaparken, bu eğitim öğretim yılında ise öğretmen sayısı 3 bin 395’e geriledi ve 608 öğretmen kaybının yaşandığı verilerle ortaya çıktı.

Eğitim ve öğretimde 9 kurum, 533 derslik, 3214 öğrenci ve 608 öğretmen kaybının neden yaşandığı ve bu denli bir düşüşün sebeplerinin ne olduğu ise merak konusu.