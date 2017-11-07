Haber: Semih BAYKAL
Bolu Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Bolu’da her olaya başarılı bir şekilde müdahale ederek halkın sevgi ve saygısını kazanan itfaiyeciler, ilköğretim okullarında yangın güvenliği teorik ve pratik bilgilendirme çalışması yaptı. İlimiz merkezinde bulunan Koç İlköğretim Okulu’nda bulunan öğrenci, öğretmen ve personellere yangın güvenliği konusunda teorik ve pratik bilgilendirme eğitimi veren itfaiyecileri, okulda bulunan herkes büyük ilgi ile izledi.
Eğitimde, ilk olarak ufak bir alan içerisinde yakılan ateşi itfaiye ekipleri söndürdü. Daha sonra tekrar yakılan ateşlere sırasıyla personel, öğrenciler ve öğretmenler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Keyifli geçen eğitim, temel bilgiler verilmesinin ardından tamamlandı. İtfaiye ekipleri eğitimlere devam edeceğini söyledi.
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