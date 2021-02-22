“Öğrenci ve öğretmenlerimizi destekliyoruz”

Haber: BMA

Göynük Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye Finalleri'ne kaldı. Yarışmada öğrenciler Ceren Utaş, Beliz Zeynep Oktay ve danışman öğretmen Sezai Güvenman, Robotik Kodlama alanında ‘Kilitle Devreye Giren WC Sistemi ve Kaynakların Tasarrufuna Olası Etkisi’ adlı projeleriyle Türkiye birinciliğini kazandılar.

Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, aldıkları birincilik ile Göynük’ün gururu olan başarılı öğrenciler ve öğretmeni makamında kabul etti. Başkan Çankaya, öğrenciler ve danışman öğretmeni alınan başarıdan dolayı tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

“YARDIMCI OLAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Çankaya yaptığı açıklamada, “Kazandıkları bu büyük başarı ile bizleri gururlandıran ve göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi ve öğretmenimizi canı gönülden kutluyorum. Göynük Belediyesi olarak her zaman yenilikçi projeleri olan bütün öğrenci ve öğretmenlerimizi desteklemeye gayret gösteriyor; eğitime olan katkımızı ile bir nebze de olsun onlara yardımcı olamaya özen gösteriyoruz. Kıymetli öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.