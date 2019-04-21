Öğrenci ve velilere Fuat Sezgin’i anlattılar



Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Eylül 2018 tarihinde ilan ettiği “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı“ etkinlikleri kapsamında Ramazan Dede Bilgievi Müdürlüğü; öğrencilerine, Prof. Dr. Merhum Fuat Sezgin’i tanımak ve tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Pano ve slâytlarla birlikte derslerde hayatı anlatıldı. Ramazan Dede Bilgi Evi Müdürlüğü öğretmenleri bu haftaki öğrenci ve velilere hitaben Profesör Fuat Sezgin Hoca’yı tanıtırken çocuklar Sezgin’i çok sevdi.

Yapılan anlatımda Fuat Sezgin’le alakalı şu bilgilere yer verildi: “Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan Üstad Profesör Fuat Sezgin Hoca; Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dâhil, 27 dili çok iyi derecede bilmektedir.

Hocanın en büyük arzusu ‘Benim Milletim’ dediği insanların Batı karşısındaki aşağılık komplekslerinden kurtulması, bunun karşılığında Batılıların da Müslümanların bilime katkılarını görerek ‘üstünlük’ duygusundan uzaklaşması. Çünkü Fuat Sezgin bilimlerin, insanlığın ortak malı olduğunu ve bütün milletlerin katkısının müşterek ürünü olduğunu savunuyor ve bunu ispat ediyor. Genç kuşağın da bu önemli bilginin farkında olarak kendini yetiştirmesini arzu ediyor. Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil, ‘yazılı kaynaklara dayandığı’ tezini ortaya attı. Bu yazılı kaynakların, İslam'ın erken dönemine; hatta 7. yüzyıla kadar geri gittiğini ortaya koydu. Söz konusu tez, Avrupa merkezli oryantalist çevrelerde hala tartışma konusudur. İstanbul Gülhane Parkı içinde yer alan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ‘İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesiyle, Türk insanı onu çok daha yakından tanıma fırsatı buldu. Müslüman bilim adamlarının buluşları, şu an Gülhane Parkı'ndaki ‘İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde sergilenmektedir. İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018'de 94 yaşında hayatını kaybetti.”