Öğrenci, veli, esnaf çaresiz

Haber: Erdal Tanrıverdi

Milyonlarca öğrenci okulların açılmasını dört gözle beklerken, veliler de ihtiyaç alışverişine başladı. Ancak raflarda yerini alan kırtasiye malzemelerinin fiyatı cep yakıyor. Oryantasyon amacıyla ilkokul birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri için yeni öğretim yılı 5 Eylül’de, geri kalan öğrenciler için ise 12 Eylül’de başlayacak 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemine sayılı günler kala eğitim masrafları da gündeme geldi.

Son fiyatlara göre ilkokul 1. sınıfa başlayacak bir öğrencinin defter, kalem, silgi, boya, su matarası, beslenme ve okul çantası gibi malzemelerden oluşan ihtiyaç listesi en az bin 500 TL’yi buldu. Bu fiyat geçen yıl ortalama 400- 500 iken bu sene zam yaklaşık yüzde 300’ü buldu.

KALİTELİ ÜRÜNLERDE FİYAT 3 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Kırtasiye malzemesi ve kitap satışı yapan işletmeciler, piyasada durgunluğun hakim olduğunu söyleyerek, “Bu yıl kırtasiye malzemelerinin fiyatları geçen yıla göre yüzde 300 oranında arttı. Okula başlayacak bir öğrencinin sadece defter, kalem, silgi, boya, su matarası, beslenme ve okul çantası 3 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bir top A4 kağıdının fiyatı geçen sene 19 TL iken bu sene 100 TL oldu. Test kitapları 50 TL’den 200 TL’ye yükseldi. Öyle bir durumdayız ki esnaf da vatandaş da durum karşısında ne yapacağını bilmiyor. Bu yıl işlerimizde durgunluk hâkim. Veliler son ana kadar düşünüyor, en ucuz nereden alabilirim diye sürekli fiyat araştırması yapıyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 11:56