Öğrenci yok, ballı maaş var

Haber: Okay Özcan

2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanmasıyla kurulan BAİBÜ Teknoloji Fakültesi sekiz yıldır öğrenci alınmıyor. Öğrenci alınmayan fakülteye atanan dekan ve idari personele sekiz yıldır düzenli maaş ödeniyor. Kapalı fakültenin dekanlığını ise Rektör Mustafa Alişarlıtarafından Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 21.08.2019 tarihinde atanan bir akademisyen yürütüyor. Konuyu inceleyen müfettişler hazırladığı raporda, “2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla kurulan Teknoloji Fakültesinin 2547 Sayılı Yükseköğretim

Kanununda yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden açıldığı; uzun zamandan beri fiilen atıl durumdaki öğrencisi olmayan bu fakültede personel istihdam edildiği ve maaşının ödendiği tespit edilmiştir” ifadelerini kullandılar.

Sekiz yıldır öğrenci alınmayan fakülteye sürekli dekan ve idari personel atayan üniversite yönetiminin konu hakkındaki görüşünü öğrenmek üzere aradığımız Rektör Mustafa Alişarlı telefonlarımıza cevap vermedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 00:12