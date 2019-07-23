Öğrenci yurdu KYK’ya devredilecek

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, belediye tarafından üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için yaptırılan yurdun Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devredileceğini açıkladı.

Öğrenci yurdu KYK’ya devredilecek

Haber: BMA

Seben Belediyesi tarafından ilçede bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören üniversitelilerin barınma ihtiyacını karşılamak adına yurt yaptırdı. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, yaptırılan yurt ile alakalı bir açıklama yaparak yurdun Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne aktardı. Belediye Başkanı Kavak, söz konusu devir öncesinde ilçeye giden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Kemal Kuzu ve Erol Erdem ile birlikte yurda gitti. Başkan Kavak, burada incelemelerde bulunan şube müdürlerine yurt hakkında bilgiler verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 23:55
Esra Öztürk

Esra Öztürk

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