Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre DÜZCE KONURALP YURDU-MAHPEYKER SULTAN KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Öğrenci yurtlarında bakım ve onarım yapılacak
DÜZCE KONURALP YURDU-MAHPEYKER SULTAN KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI BAKIM ONARIM İŞİ DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
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