Öğrenciler acil yardım istiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Çilay Güçlüer (17), YKS’ye hazırlandığını ve sınava girmek istediğini ancak kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava girememe tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Kimliğimde fotoğraf yok bu yüzden bu sınava giremiyorum. Kimlik yenilmek için başvuru yaptım ancak 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bana randevu vermediler diyen Çilay Güçlüer, “Bu yüzden şüpheliyim ve endişeliyim. Sınava girip giremeyeceğimi bilmiyorum. Yaklaşık 1 yıldır bu sınava hazırlanıyorum. Onca zaman çalıştım, bütün emeklerimin boşa gitmesini istemiyorum. Yeni kimlik için bir an evvel randevu verilmesini istiyorum. Şu an bile zor randevu saati buluyorken sokağa çıkma yasağı kalktığı zaman yine randevu bulamayabilirim. Çünkü geçtiğimiz gün babamla başvurduğumda sadece bir boş randevu vardı ve 5 dakika içinde o saatte alınmıştı. Bunun bir garantisi yok o yüzden şu an benim yaşlarım için 17 - 20 yaş için bu yasak kalkabilir ya da kimlik başvurusu yapma izni verilebilir” dedi.

27 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan YKS ile ilgili olarak katılacak adayların fotoğrafsız kimlikle katılıp katılamayacakları ya da 20 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkma yasağının sonlanıp fotoğraflı kimlik belgesi müracaatı için izin verilip verilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.