Öğrenciler bu dersi çok sevdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, liselerde seçmeli ders olarak kabul edilen Hukuk ve Adalet derslerini, birebir gösterilmesi için yoğun çaba gösteriyor. "Hukuk ve Adalet" dersinin seçmeli ders olması nedeni ile dersi seçen öğrenci sayısının artırılması, bu konuda farkındalık yaratılması, hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi ile hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilen adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla okul ve adliye ziyaretleri planlandı.

Bu kapsamda Bolu Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Bolu Adliyesini ziyaret ederek, kendileri ile adliye Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonunda Bolu Cumhuriyet Savcısı Neslinur Aslan Öztürk, Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Suzan Subaşı, Bolu İdare Mahkemesi Hakimi Cennet Atasoy'un katılımları ile söyleşi gerçekleştirildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, bundan sonra da okullarımızla aynı proje kapsamında bir araya gelinmeye devam edileceğini açıkladı.