Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi doğa harikası Gölcük Tabiat Parkına, doğal yapısıyla uyumlu yeni tesisler kurulması ve parkın 22 yıllığına işletilmesi için ihaleye çıktı. Ancak Gölcük'ün özelleştirilmesi için açılacak ihaleye tepkiler başta Bolu halkı olmak üzere birçok kesimden çığ gibi büyüyerek geldi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin yakından takip ettiği üniversitenin platformu AİBÜ Sosyal Medya da açılacak ihale ile ilgili öğrencilerin görüşüne başvurmak için bir anket başlattı. AİBÜ Sosyal Medya'nın facebook, twitter ve instagram hesapları üzerinde açtığı, binlerce öğrencinin oy verdiği ve "Bolu Belediyesi doğa harikası Gölcük Tabiat Parkına, doğal yapısıyla uyumlu yeni tesisler kurulması ve parkın 22 yıllığına işletilmesi için ihaleye çıktı. Sizce Gölcük Tabiat Parkı özelleştirilmeli mi, özelleştirilmemeli mi?" sorusunu yönelttiği anketlerden çıkan sonuç ise büyük farkla "Hayır- Özelleştirilmemeli" oldu. Sosyal medya platformlarında yapılan anketlerde kullanılan oy sayıları ve sonuçları ise şu şekilde oluştu:

İnstagram kullanılan 1332 oy, 1119 Hayır(%84 ), 213 Evet(%16)

Twitter kullanılan 523 oy, 450 Hayır(%86), 73 Evet(%14)

Facebook kullanılan 241 oy, 202 Hayır(%84), 39 Evet(%16)

AİBÜ Sosyal Medya, anket sonuçlarına ilişkin paylaştığı notta ise, anketlerin 14 Aralık Perşembe akşamı başlatıldığını ve facebook ile twitter’da 3 gün sürdüğünü ifade ederken, sadece instagram’da açılan anketin platformun imkanları dolayısıyla 1 gün sürdüğünü belirtti.

