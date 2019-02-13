Öğrenciler Gölcük’te buluştu

Haber: BMA

Başarılı eğitimi ve hizmeti ile adını duyuran Özel İlhami Ertem Okulları, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 2. yarısına Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Gölcük’te başladı. Geçtiğimiz haftasonu Gölcük’te sucuk-ekmek etkinliğinde bir araya gelen İlhami Ertem Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri yeni döneme motive bir şekilde girdi.

Öğrencilerine her zaman değer verdiklerini ve onların enerjilerini yüksek tutmak için zaman zaman etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Özel İlhami Ertem Okulları Kurucusu İlhami Ertem, gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak, “Eğitim anlayışımız sadece derslerde müfredat konularını anlatmak ve sınav yapmak dışında öğrencilerimizi bunlara motive etmek üzerine kurulu. Sürekli dersler ve sınavlar ile boğuşan öğrencilerimiz için zaman zaman bu tür motive edici etkinlikler düzenliyoruz. Bunları yapmamızdaki amaç öğrencilerimizle bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden ziyade aile olduğumuzu hatırlamak. Öte yandan öğrencilerimizin enerjilerini daima yüksek tutarak onları eğitime hazır tutmak. Bundan sonra da fırsat buldukça öğrencilerimizle birlikte yine sosyal etkinlikler gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:21