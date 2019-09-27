Öğrenciler hastaları ziyaret etti

Haber: Aysun Beykoz

Ortaokul öğrencilerinden örnek bir davranış geldi. Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim öğretim hayatına devam eden yaklaşık 20 6.sınıf öğrencisi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde yatmakta olan hastaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere Bolu Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Başhekim Op.Dr. M.Mustafa Gürdal ve Okul Müdürü Fatih Fedaker eşlik ederken, öğrenciler hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol öğrencilerle bir görüşme yaparak bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve derslerinde başarılar diledi. Ayrıca Demirkol öğrencilere ziyaret sonrasında hediyeler takdim etti.